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    Російські опозиціонери борються проти конкретної людини, а не проти системи – грузинський експерт

    • Сьогодні, 20:58
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    Олег Панфілов
    Олег Панфілов

    Публіцист нагадав, що свого часу Немцов підтримав війну Росії проти Грузії

    Справжніх політиків, політиків сучасного світу, в сьогоднішній Росії не існує, а так звані опозиціонери, ведучи війну з путіним, насправді підтримують його політику. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» Олег Панфілов, публіцист, журналіст та професор Державного університету Ілії (Грузія).

    Він пояснив, зокрема, що у цій так званій боротьбі ліберальних політиків аж ніяк не йдеться про демократичні, цивілізаційні цінності. Адже по-справжньому демократичний політик ніколи не підтримуватиме загарбницьких війн. Як це робили (кожен у свій час) російські опозиціонери. 

    «Покійний Борис Нємцов підтримав війну Росії в Грузії у 2008 році. Нинішній опозиціонер Навальний підтримав і війну в Грузії, і окупацію Криму», - нагадав Олег Панфілов.

    Відтак, переконаний журналіст: усі політики Росії не опонують до самої суті так званої  системи «руського міра» - до її імперської ідеології. Саме тому демократичний вимір є недосяжним для росіян

    «Я – песиміст щодо майбутнього Росії та її населення. Тому я дуже хотів би, щоб мої ці книги були видані і в Росії, і ці всі політики їх прочитали. Бо відсутність правдивих знань з власної історії тільки погіршує їхню роботу як політиків»

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