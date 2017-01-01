Російські опозиціонери борються проти конкретної людини, а не проти системи – грузинський експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Панфілов

Публіцист нагадав, що свого часу Немцов підтримав війну Росії проти Грузії

Справжніх політиків, політиків сучасного світу, в сьогоднішній Росії не існує, а так звані опозиціонери, ведучи війну з путіним, насправді підтримують його політику. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» Олег Панфілов, публіцист, журналіст та професор Державного університету Ілії (Грузія).

Він пояснив, зокрема, що у цій так званій боротьбі ліберальних політиків аж ніяк не йдеться про демократичні, цивілізаційні цінності. Адже по-справжньому демократичний політик ніколи не підтримуватиме загарбницьких війн. Як це робили (кожен у свій час) російські опозиціонери.

«Покійний Борис Нємцов підтримав війну Росії в Грузії у 2008 році. Нинішній опозиціонер Навальний підтримав і війну в Грузії, і окупацію Криму», - нагадав Олег Панфілов.

Відтак, переконаний журналіст: усі політики Росії не опонують до самої суті так званої системи «руського міра» - до її імперської ідеології. Саме тому демократичний вимір є недосяжним для росіян

«Я – песиміст щодо майбутнього Росії та її населення. Тому я дуже хотів би, щоб мої ці книги були видані і в Росії, і ці всі політики їх прочитали. Бо відсутність правдивих знань з власної історії тільки погіршує їхню роботу як політиків»