Російські силовики провели масові затримання на ринку в Сімферополі

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Масові затримання на центральному ринку Сімферополя

Серед затриманих журналіст Тарас Ібрагімов і правозахисник Андрій Крисько

У четвер, 6 квітня, російські силовики провели масові затримання на центральному ринку в Сімферополі. Ринок оточили співробітники російського ОМОН.

Затримали журналіста Тараса Ібрагімова і правозахисника Андрія Криська.

Затриманих на центральному ринку силовики відпускають після взяття відбитків пальців і зразків ДНК. Про це повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов сайту Крим.Реалії.

«Затриманих, близько 70 людей, відвезли не в «Центр Е», в центральний відділ поліції федерального району. Мені звідти телефонував чоловік і повідомив, що їх по 5 людей в порядку черги відводять кудись, там фотографують, беруть відбитки пальців, ДНК і відпускають. Ібрагімов (журналіст. – Ред.) теж там», – сказав Курбедінов.

В управлінні російської поліції по окупованому Криму назвали масові затримання на центральному ринку Сімферополя «плановими робочими заходами», повідомляє «рупор» російського уряду окупованого півострова сайт «Крыминформ».

Видання зазначає, що «в ході рейду центральний ринок був оточений співробітниками ОМОН Росгвардії» і наводить цитату прес-служби управління російського МВС по Криму. «На Центральному ринку Сімферополя співробітниками поліції проводяться планові робочі заходи, спрямовані на виявлення та припинення злочинних проявів та забезпечення безпеки громадян», – цитує кримське видання прес-службу відомства.

На офіційних сайтах кримських силовиків публікацій про затримання на центральному ринку Сімферополя на даний момент немає.

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримських активістів і членів Меджлісу. Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв’язку з переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на нього. Також МЗС звернувся до міжнародного співтовариства, щоб ті застосували всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх утримуваних українських політв’язнів і заручників.