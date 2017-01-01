Російські силовики у Бахчисараї прийшли з обшуками до кримських татар
- Сьогодні, 09:04
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Розсилка
«Дороги заблоковані ДПСниками, швидше за все, щоб люди не приїжджали і не приходили підтримати хлопців», - написав журналіст
В анексованому Бахчисараї російські силовики проводять обшуки в будинку кримських татар, повідомив в Facebook глава ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв.
«У 7 мікрорайоні м. Бахчисарай, в будинку Сейдамета Мустафаєва проводиться обшук», - написав він.
Аналогічну інформацію розповсюдив журналіст Шевкет Наматуллаев, опублікувавши відповідні відео.
«Ранок кримських татар у Бахчисараї знову почалося з обшуків. Озброєні російські силовики увірвалися в будинки Сейдамета Мустафаєва і Ризи Муждабаева, які проживають у 6 і 7 мікрорайонах. Сусідам силовики мету свого, такого раннього візиту, не пояснюють. Дороги заблоковані ДПСниками, швидше за все, щоб люди не приїжджали і не приходили підтримати хлопців. А тих, хто все ж прийде, можуть затримати за непокору «законному» вимогу поліцаїв», - прокоментував він.
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