Російські силовики у Бахчисараї прийшли з обшуками до кримських татар

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Обшуки в окупованому Криму

«Дороги заблоковані ДПСниками, швидше за все, щоб люди не приїжджали і не приходили підтримати хлопців», - написав журналіст

В анексованому Бахчисараї російські силовики проводять обшуки в будинку кримських татар, повідомив в Facebook глава ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв.

«У 7 мікрорайоні м. Бахчисарай, в будинку Сейдамета Мустафаєва проводиться обшук», - написав він.

Аналогічну інформацію розповсюдив журналіст Шевкет Наматуллаев, опублікувавши відповідні відео.

«Ранок кримських татар у Бахчисараї знову почалося з обшуків. Озброєні російські силовики увірвалися в будинки Сейдамета Мустафаєва і Ризи Муждабаева, які проживають у 6 і 7 мікрорайонах. Сусідам силовики мету свого, такого раннього візиту, не пояснюють. Дороги заблоковані ДПСниками, швидше за все, щоб люди не приїжджали і не приходили підтримати хлопців. А тих, хто все ж прийде, можуть затримати за непокору «законному» вимогу поліцаїв», - прокоментував він.

Раніше у сімферопольській тюрмі знайшли викраденого в Криму активіста.

29 березня в окупованому Криму невідомі в балаклавах серед білого дня викрали громадського активіста Бєляла Аділова.

30 березня російські силовики в окупованому Криму затримали громадського активіста Ремзі Бекірова.

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