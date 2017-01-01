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    Російські силовики у Бахчисараї прийшли з обшуками до кримських татар

    • Сьогодні, 09:04
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    Обшуки в окупованому Криму
    Обшуки в окупованому Криму

    «Дороги заблоковані ДПСниками, швидше за все, щоб люди не приїжджали і не приходили підтримати хлопців», - написав журналіст

    В анексованому Бахчисараї російські силовики проводять обшуки в будинку кримських татар, повідомив в Facebook глава ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв.

    «У 7 мікрорайоні м. Бахчисарай, в будинку Сейдамета Мустафаєва проводиться обшук», - написав він.

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    Аналогічну інформацію розповсюдив журналіст Шевкет Наматуллаев, опублікувавши відповідні відео.

    «Ранок кримських татар у Бахчисараї знову почалося з обшуків. Озброєні російські силовики увірвалися в будинки Сейдамета Мустафаєва і Ризи Муждабаева, які проживають у 6 і 7 мікрорайонах. Сусідам силовики мету свого, такого раннього візиту, не пояснюють. Дороги заблоковані ДПСниками, швидше за все, щоб люди не приїжджали і не приходили підтримати хлопців. А тих, хто все ж прийде, можуть затримати за непокору «законному» вимогу поліцаїв», - прокоментував він.

    Раніше у сімферопольській тюрмі знайшли викраденого в Криму активіста.

    29 березня в окупованому Криму невідомі в балаклавах серед білого дня викрали громадського активіста Бєляла Аділова.

    30 березня російські силовики в окупованому Криму затримали громадського активіста Ремзі Бекірова.

    Читайте статтю: Крим: ближче, ніж здається. Нотатки очевидця

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