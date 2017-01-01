Російські силовики влаштували «маски-шоу» у редакції кримського ЗМІ

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Співробітники ФСБ

У співробітників інтернет-ресурсу «Новости Севастополя» провели обшук і вилучили оргтехніку

У Севастополі 25 січня у співробітників інтернет-ресурсу «Новости Севастополя» провели обшук і вилучили оргтехніку (комп'ютери, ноутбуки, планшети, телефони). Через це зупинилася робота сайту. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

«За інформацією співробітника сайту Олександра Карлюка, силовики в масках у нього вдома 25 січня о сьомій ранку провели обшук, вилучили всю оргтехніку, а самого Карлюка повісткою викликали до «Слідчого комітету», де він давав свідчення більш ніж дев'ять годин», – пишуть правозахисники.

Як пізніше пояснили в редакції, таким чином співробітники відділу з розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Слідчого комітету Росії в місті Севастополь шукали контакти користувача, який у травні 2016 року розмістив у розділі «Блоги» дві замітки.

«У яких (нотатках – Ред.) ішлося про те, що один зі співробітників прокуратури Гагарінського району був наркоманом зі стажем, але начальство закривало на це очі за «котлети» із певною начинкою, поки його не затримали співробітники ФСБ», – публікує редакція.

За інформацією редакції, під час слідчих дій співробітник сайту дав свідчення про те, що «в розділі «Блоги» розміщувати інформацію може будь-хто із зареєстрованих користувачів».

Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з Крим.Реалії. Проти автора Радіо Свобода Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Російське слідство заборонило йому залишати півострів.

Захист Миколи Семени і правозахисники закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки не було.

Джерело: Крим.Реалії