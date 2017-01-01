Російські силовики влаштували «полювання» на терористів у Дагестані
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Російські силовики в Дагестані
У пошуках бойовиків «прочісують» одне із сіл
В Дагестані проводиться конттерористична операція: російські силовики шукають бойовиків у одному із сіл.
Про це повідомляє ТАСС.
«Заблокований будинок, в якому сховалися бойовики, розпочалася спецоперація», - зазначається в повідомленні.
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За даними джерела агентства, двох бойовиків уже ліквідували.
Вбитих, за попередніми даними, впізнали як учасників Хасав'юртівського терористичного угрупування.