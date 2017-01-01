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    Російські силовики влаштували «полювання» на терористів у Дагестані

    • Сьогодні, 10:47
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    Російські силовики в Дагестані
    Російські силовики в Дагестані

    У пошуках бойовиків «прочісують» одне із сіл

    В Дагестані проводиться конттерористична операція: російські силовики шукають бойовиків у одному із сіл.

    Про це повідомляє ТАСС.

    «Заблокований будинок, в якому сховалися бойовики, розпочалася  спецоперація», - зазначається в повідомленні.

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    За даними джерела агентства, двох бойовиків уже ліквідували.

    Вбитих, за попередніми даними, впізнали як учасників Хасав'юртівського терористичного угрупування.

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