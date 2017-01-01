Російські слідчі назвали причину аварії поїздів у Москві

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Версія про застосування екстреного гальмування з метою запобігання наїзду на пішохода не підтверджується

Зіткнення пасажирського поїзда з електричкою, за попередніми даними, могло статися через відмову гальмівної системи. Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко, пише ТАСС.

«За результатами первинних слідчих дій, в тому числі після допитів машиністів, версія про те, що екстрене гальмування локомотивною бригадою електропоїзди застосовано з метою запобігання наїзду на пішохода, не підтверджується, і було обумовлено відмовою його гальмівної системи», - сказала вона.

За словами Петренка, в цілях перевірки цієї версії слідство вже вилучило документи про технічне обслуговування складу. У той же час слідували перевіряють всі можливі версії зіткнення. У той же час слідували перевіряють всі можливі версії зіткнення.

Петренко повідомила, що вже «оглянуті основні частини пошкоджених складів, вилучені важливі документальні та матеріальні джерела, призначені експертні дослідження, здійснюються допити очевидців та інших свідків, уточнюються списки постраждалих».