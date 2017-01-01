Російські спецслужби намагались влаштувати фейкову розмову між Порошенком і Дудою

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Петро Порошенко

Пранкери планували здійснити чергову провокацію

Російські спецслужби спробували від імені України організувати увечері телефонну розмову з Анджеєм Дудою від імені Петра Порошенка. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко.

«Ще одна ознака російського сліду в нападі на Генеральне консульство Польщі в Луцьку. Російські спецслужби спробували від імені України організувати увечері телефонну розмову з Анджеєм Дудою. Так звані «пранкери» не знали, що розмова вже відбулася, а канцелярія Президента Польщі в постійній координації з Адміністрацією Президента України», - написав Цеголко.

Я повідомлялось, за пікетом, що відбувся на Львівщині на дорозі до держкордону із Польщею, як і за невдалою спробою перекрити дорогу до контрольного пункту у Шегинях, яку намагалися організувати 12 березня, стоять російські спецслужби, повідомили в СБУ.

Як відомо, на Львівщині 29 березня затримали групу громадян, які намагалися влаштувати провокаційну акцію, пов’язану із розпалюванням міжнаціональної ворожнечі між поляками та українцями. А саме близько 150 осіб із плакатами «Припиніть геноцид поляків в Україні» перекрили трасу Львів - Рава-Руська поблизу села Гряда Жовківського району. З цього приводу в ОДА відбувся спільний брифінг голови облдержадміністрації Олега Синютки, начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерія Середи та керівника обласного правління СБУ Віктора Андрейчука.

Не виключено, що акція провокаторів пов’язана із обстрілом Генконсульства Польщі вночі у Луцьку. Правоохоронці припускають, що стріляли з гранатомета.

Напад стався десь близько 00:30. Консул розповів поліції, що охоронці приміщення почули вибух. Судячи з величини отвору в даху, припускають, що стріляли з гранатомета чи якогось іншого «серйозного озброєння».