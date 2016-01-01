Російські спецслужби обрали Україну полігоном для хакерських експериментів, - Грицак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Грицак

За словами голови СБУ, вірусну програму Black Energy російські спецслужби спочатку випробували в Україні, а потім використовували у західних країнах

Україну обрали полігоном для хакерських експериментів, велику частину з них здійснюють спецслужби РФ. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє «Укрінформ».

«Так, велика кількість хакерських атак здійснюється за участю спецслужб РФ. Скажу навіть більше - Україну обрано полігоном для таких експериментів. Хакерам обіцяно «затуляти очі» на всі їхні дії, якщо вони намагатимуться зламати сервери будь-якої української державної установи та отримати інформацію. Тут знову-таки повна правова безкарність, адже Росія офіційно відкидає звинувачення та ігнорує позови. За нашою інформацією, одна з вірусних програм, а саме «Black Energy, була апробована в Україні, потім використовувалася російськими спецслужбами у країнах Заходу», - сказав Грицак.

У відповідь на питання, чи здатна Служба безпеки України протидіяти кіберзагрозам, він анонсував створення спеціальної лабораторії, що покращить ситуацію. «Кіберзлочинність - одна з найскладніших загроз і вимагає чіткої і пропорційної відповіді. Саме тому на її попередження мають бути спрямовані дії не лише СБУ, а й всіх відомств, до компетенції яких безпосередньо входить захист держустанов від кібератак. Нам допомагають, зокрема, американські колеги. Найближчим часом на кошти трастового фонду НАТО в СБУ буде створено спеціальну лабораторію, яка значно розширить наші можливості з протидії кіберзагрозам», - зазначив голова СБУ.

За його словами, співробітники Служби безпеки України фіксують недостатній рівень інформаційної захищеності та професійної кваліфікації ІТ-фахівців у окремих державних установах та на об'єктах інфраструктури. «У сьогоднішніх умовах це не та річ, на якій можна економити. Збитки від атак та витоку важливої інформації коштуватимуть набагато дорожче», - переконаний він.

Грицак додав, що за ініціативи СБУ державним установам заборонили використовувати антивірусні програми російського походження, «через які спецслужби РФ намагаються отримати несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів».

Як раніше повідомлялось, Грицак також заявив, що у глобальних планах Кремля - дестабілізація ситуації не тільки в Україні, але й у Білорусі, Молдові, Польщі, Словаччині, та, у так званій, «старій Європі».