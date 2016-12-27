Російські спецслужби заявили про затримання українця на кордоні з окупованим Кримом

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Як стверджують в ФСБ, затриманого українця тримають під вартою в очікувані суду

Російські прикордонники затримали українця, який змінив прізвище, щоб потрапити в окупований Крим. Про це повідомило контрольоване Росією так зване кримське прикордонне управління ФСБ.

Як зазначається, інцидент стався на автомобільному пункті пропуску «Перекоп», де російські прикордонники зупинили «громадянина України 1973 року народження». За даними російського відомства, виявилося, що раніше з ініціативи міграційної служби Краснодарського краю йому був закритий в'їзд до Росії до 2019 року.

У ФСБ РФ зазначили, що «чоловік вирішив обійти заборону і звернувся в РАЦС міста Нова Каховка Херсонської області із заявою про зміну прізвища, після чого отримав новий паспорт».

Вказано, що зараз українець перебуває під вартою, порушено кримінальну справу. Якщо вина порушника буде доведена в суді, йому загрожує штраф до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до чотирьох років позбавлення волі.