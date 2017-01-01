Російські спецслужби збиралися підпалити оселі кількох політиків – Геращенко

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Нардеп розповів, як російські агенти намагались дестабілізувати Херсонщину

Завербовані в Росії громадяни України з проросійськими поглядами отримали завдання дестабілізувати ситуацію в Херсонській області через підпали і розповсюдження інформації про них. Про це на брифінгу заявив народний депутат Антон Геращенко.

Зокрема, за словами нардепа, російські агенти підпалили під Новий рік квартиру мера Херсона Володимира Миколаєнка. «Крім того, у Херсоні планувалися підпали осель керівника благодійного єврейського фонду, голови міського Меджлісу, представника «Батьківщини молодої», нардепа від «Батьківщини» Юрія Одарченка, помічника нардепа Рефата Чубарова», - зазначив він.

За словами нардепа, наразі агенти затримані та зізналися у вчинених і запланованих підпалах. «Їхньою метою була дестабілізація на Херсонщині, для чого вони мали не лише підпалювати оселі, а й знімати це і розповсюджувати інформацію з повідомленням, що це є покарання політиків і громадських діячів за їхню діяльність», - уточнив він.

Нагадаємо, 21 січня глава СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники СБУ запобігли вбивству громадського діяча, народного депутата України. Пізніше виявилось, що замах намагались скоїти на Геращенка.

Як повідомлялось, радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці й здійсненню теракту проти Павла Шеремета. Сам Геращенко стверджує, що слідчі впевнені у цьому на 99,9%.