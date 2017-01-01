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    Російські війська активізують радіотехнічну розвідку на Донбасі вздовж кордону

    • Сьогодні, 10:36
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    Радіоелектронна розвідка
    Радіоелектронна розвідка

    Війська РФ розгорнули на Донбасі вздовж кордону засоби радіоелектронної розвідки

    Російські війська, які зайшли на територію Донецької області, розгорнули уздовж українсько-російського кордону засоби радіоелектронної розвідки. Про це повідомляє народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, посилаючись на оперативні дані ІС.

    «На північ від Новоазовська, в районі н.п. Перемога і Ульяновське (ближче до н.п. Берестове), уздовж державного кордону України з РФ зафіксовано розгортання підрозділами ЗС РФ, які зайшли на територію окупованих районів Донецької обл., засобів радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомляв «Главком», раніше Тимчук заявив, що бойовики на Донбасі за сприяння російських інструкторів готуються до масштабного наступу.

    Крім того, повідомлялося, що під Павлополем Волноваського району Донецької області російсько-терористичні війська готуються до прориву.

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