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    Російські війська розгорнули в Криму комплекс радіоелектронної боротьби

    • Сьогодні, 09:10
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    Комплекс контролюватиме всі кораблі НАТО в Середземному морі

    У Криму російські окупаційні війська розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БТ», який контролюватиме всі кораблі НАТО в Середземному морі. Про це повідомляють кримські ЗМІ.

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    «Мурманськ-БТ» – береговий комплекс радіоелектронної боротьби. Комплекс веде радіорозвідку, перехоплення сигналів противника і їхнє придушення на всьому короткохвильоваому діапазоні на дальностях до 5000 кілометрів. Комплекс змонтований на семи вантажівках. Антенний комплекс монтується на чотирьох телескопічних опорах висотою до 32 метрів. Нормативний час розгортання – 72 світлових години.

    Раніше повідомлялося, що авіація Чорноморського флоту Росії поповнилася ескадрильєю Су-30СМ.

    Як повідомлялося, біля адмінкордону з Кримом в перші дні березня спостерігалося посилення активності російської авіації, а також переміщення військової техніки.

    Джерело: Крим.Реалії

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