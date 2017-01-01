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    Російські військові голодують на Донбасі

    • Сьогодні, 10:49
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    Найманці з РФ скаржаться на незадовільний рівень харчування в полку

    Особовий склад 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ скаржиться на незадовільний рівень харчування.

    Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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    «Комісією підтверджено об’єктивність скарг особового складу на незадовільний рівень харчування в полку. При цьому виявлено чисельні махінації тилових служб полку із закупкою продуктів харчування та утримання на цивільних посадах поварів у солдатських їдальнях т.зв. «мертвих душ», замість яких приготування їжі покладалось на військовослужбовців, що не мали відповідної фахової підготовки», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, у 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК були встановлені чисельні факти правопорушень, які призвели до втрат і розкрадання озброєння, боєприпасів, матеріально-технічних засобів та майна. 

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