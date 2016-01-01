Російські військові на виїзді зі східного Алеппо відбирають особисті речі, – ЗМІ

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Евакуація Алеппо

Деякі повстанці досі лишаються в східному Алеппо разом зі своїми родинами

Під час евакуації зі східного Алеппо мирні мешканці стикаються з проявами жорстокого поводження і арештами з боку іранських та російських військових, що контролюють блокпости на виїзді з цієї частини міста

Про це Громадському розповів сирійський журналіст Монзер Етакі, який кілька днів тому покинув Східне Алеппо в рамках евакуації.

«В понеділок 19 грудня ми отримали дозвіл на евакуацію, я захворів поки жив всі ці дні в машині, люди навколо палили свої речі, щоб зігрітись. Я потрапив в один з автобусів, але на одному з блокпостів російський офіцер забрав у мене ноутбук, дрон, камеру. Після цього нас відпустили, і ми доїхали до нульової зони – нейтральної території», – сказав він.

За словами журналіста, деякі повстанці досі лишаються в східному Алеппо разом зі своїми родинами.

«Але є ще деякі цивільні, які залишаються в Алеппо , вони хочуть бути евакуйовані разом із опозиційними бійцями, бо не довіряють росіянам та іранцям, які проводять евакуацію. Вони хочуть щоб їх захистили, але ООН та Червоний Хрест, які спостерігають за евакуацією не можуть надати захист. Вони не можуть завадити арештам людей», – сказав він.

Наразі Генеральна Асамблея ООН підтримала створення спеціальної команди, по збору та аналізу доказів військових злочинів і порушень прав людини, скоєних в Сирії за весь час конфлікту. Раніше в ООН заявляли про отримання повідомлень, що урядові сили в Сирії вдираються в будинки в східній частині Алеппо й розстрілюють цивільних.

За останніми даними ООН, зі східного Алеппо евакуювали 19 тисяч людей.

Нагадаємо, столиці Туреччини Анкарі 19 грудня був вбитий посол Росії у Туреччині Андрій Карлов.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка скоїла напад на посла РФ. Наразі у Туреччині затримано п'ятьох осіб у зв'язку з убивством Андрія Карлова, серед затриманих – батько вбивці.

Перед цим нападник заявив, що живим не залишить будівлю. Теракт він назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.