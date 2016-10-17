Російські військові напідпитку влаштували на Донбасі перестрілку з автоматів – розвідка

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В окремих підрозділах військових РФ на Донбасі відзначається зростання випадків грубого порушення військової дисципліни та правопорядку

П'яні військовослужбовці Російської Федерації на Донбасі влаштували між собою перестрілку з автоматичної зброї. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Як зазначається, в окремих підрозділах військових РФ на Донбасі почастішали випадки грубого порушення військової дисципліни та правопорядку.

«21 лютого ц.р. заарештовано 14 військовослужбовців 4-ї окремої мотострілецької бригади (Алчевськ), які після вживання алкогольних напоїв влаштували між собою перестрілку з автоматичної зброї», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у «ДНР» активізувалося вербування російськими офіцерами «добровольців» для участі у війні в Сирії. Протягом січня – початку лютого ц.р. з-поміж бойовиків «МВС ДНР» близько 200 осіб підписали контракт на проходження «служби» у Сирії.