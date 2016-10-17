  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Російські військові напідпитку влаштували на Донбасі перестрілку з автоматів – розвідка

    • Сьогодні, 10:52
    • Розсилка

    В окремих підрозділах військових РФ на Донбасі відзначається зростання випадків грубого порушення військової дисципліни та правопорядку

    П'яні військовослужбовці Російської Федерації на Донбасі влаштували між собою перестрілку з автоматичної зброї. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

    Як зазначається, в окремих підрозділах військових РФ на Донбасі почастішали випадки грубого порушення військової дисципліни та правопорядку.

    «21 лютого ц.р. заарештовано 14 військовослужбовців 4-ї окремої мотострілецької бригади (Алчевськ), які після вживання алкогольних напоїв влаштували між собою перестрілку з автоматичної зброї», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялось, у «ДНР» активізувалося вербування російськими офіцерами «добровольців» для участі у війні в Сирії. Протягом січня – початку лютого ц.р. з-поміж бойовиків «МВС ДНР» близько 200 осіб підписали контракт на проходження «служби» у Сирії.

    Читайте також
    розвідка зона АТО бойовики на Донбасі Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ