Російські військові в окупованому Криму пошкодили телекомунікаційний кабель

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Окупанти проводять військові навчання на анексованому півострові

Військовослужбовці Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму під час земляних робіт пошкодили телекомунікаційний кабель.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Російськими військовослужбовцями на околиці селища Карпова Балка (Красноперекопський район) під час земляних робіт було пошкоджено телекомунікаційний кабель. Командування військової частини відмовляється відшкодувати завдані збитки (близько 300 тис. рублів)», – ідеться в повідомленні.

В ГУР також зазначають, що командування підрозділів ЗС РФ, що дислокуються на тимчасово окупованій території Криму, продовжує практику уникнення від відповідальності за завдання шкоди інфраструктурі регіону.

Раніше повідомлялося, що Росія на кордоні з окупованим Кримом переміщає техніку та авіацію.

Нагадаємо, в окупованому Криму Росія за тривогою підняла військові частини.

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