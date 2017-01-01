Російські ЗМІ: Медведчук узгодив з Москвою «секретний план» звільнення 50 українців

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Всі деталі так званого секретного плану вже узгоджені в Москві, а його реалізація наразі залежить від Києва, стверджують російські медіа

Віктор Медведчук, спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, погодив у Москві план, що дозволить звільнити близько 50 осіб, які утримуються на території ОРДЛО.

Реалізація цього плану зараз залежить від української сторони, повідомляє російське інформагентство Regnum.ru.

Джерело агентства особливо наголосило, що деталі цього плану є секретними.

«Разом з тим, за його словами, оскільки всі деталі цього плану вже узгоджені в Москві, його реалізація зараз залежить від Києва. Зокрема, саме українська влада має прийняти рішення про приведення його в дію, що дозволить Києву звільнити близько 50 утримуваних осіб, які перебувають на непідконтрольній українській владі території», – повідомляє ІА «Регнум».

Нагадаємо, наступна зустріч Тристоронньої контактної групи відбудеться 1 лютого в Мінську.