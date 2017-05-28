Російські ЗМІ перейнялися здоров'ям Лободи і реперів з «Грибів»

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Світлана Лобода

Кремлівське видання бідкається, що життю і здоров’ю Лободи загрожувала справжня небезпека

Після того, як організаторам концерту співачки Світлани Лободи довелося скасувати захід в Одесі через протести, російський пропагандистський сайт Лента.ру опублікував велику статтю, у якій перейнявся долею Лобови, Ані Лорак, Івана Дорна та ще низки українських артистів, які виступають на сценах країни-агресора Росії.

Видання бідкається, що життю і здоров’ю Лободи загрожувала справжня небезпека: напередодні концерту вони, мовляв, заручилися «слабкою, але підтримкою поліції», а також замовили ще й додаткову приватну охорону. «Співачка неодноразово ставала мішенню місцевих патріотів», - пишуть пропагандисти.

Не забула Лента.ру і про московську улюбленицю Ані Лорак, яка чи не найпершою проміняла українську сцену на російську. Мовляв, після кількох зірваних на Батьківщині концертів вона мусила переїхати до Москви: «Співачка оселилася в Росії, де постійно дає концерти і бере участь в телешоу. За її словами, в Україні вона буває вкрай рідко. «Головне, чого зараз хочеться, це світу. У мене серце обливається кров'ю, коли я бачу, що відбувається. Це мій особистий біль…», - з гіркотою відзначила вона».

Не забули пропагандисти і про Івана Дорна – для них це щось на кшталт реваншу. Адже Дорн раніше став відомим тим, що усі гроші, отримані за концерти в РФ, він передавав на потреби воїнів АТО: «На питання, чи є росіяни і українці братами, він відповів: «Мені подобається так думати», додавши, що відлига у відносинах росіян і українців вже починається. Очевидно, що це висловлювання артиста викликало хвилю обурення. Співака називали «ватником» і зрадником, звинувачували в тому, що він «стриже купони на дві країни», казали, що у нього «інтелект як у дворової собачки, яка буде радісно лизати будь кинутий шматочок м'яса».

Як повідомлялось, низка українських артисти засвітилися в Росії на пафосній музичній премії RU TV. Серед них: Лобода, «Время и Стекло», «Гриби» та інші.