Російські ЗМІ повідомили, що команда Трампа готує телефонну розмову з Путіним

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Передбачається, що розмова двох лідерів відбудеться після інавгурації Трампа

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Кандидат Дональда Трампа на посаду радника президента США з національної безпеки Майкл Флінн обговорив по телефону з послом РФ в США Сергієм Кисляком підготовку майбутньої розмови президентів США та Росії. Про це заявив представник перехідної команди Трампа Шон Спайсер, передаєІнтерфакс

«Розмова велася про організаційні моменти телефонного дзвінка президента Росії і обраного президента США», - сказав Спайсер.

За його словами, йшлося про організаційні питання, про те, «як запланувати цей дзвінок». Передбачається, що розмова двох лідерів відбудеться після інавгурації Трампа.