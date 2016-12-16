Російські ЗМІ повідомили, що команда Трампа готує телефонну розмову з Путіним
- Сьогодні, 21:16
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Передбачається, що розмова двох лідерів відбудеться після інавгурації ТрампаКандидат Дональда Трампа на посаду радника президента США з національної безпеки Майкл Флінн обговорив по телефону з послом РФ в США Сергієм Кисляком підготовку майбутньої розмови президентів США та Росії. Про це заявив представник перехідної команди Трампа Шон Спайсер, передає «Інтерфакс».
«Розмова велася про організаційні моменти телефонного дзвінка президента Росії і обраного президента США», - сказав Спайсер.
За його словами, йшлося про організаційні питання, про те, «як запланувати цей дзвінок». Передбачається, що розмова двох лідерів відбудеться після інавгурації Трампа.