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    Російські ЗМІ повідомили, що команда Трампа готує телефонну розмову з Путіним

    • Сьогодні, 21:16
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    Передбачається, що розмова двох лідерів відбудеться після інавгурації Трампа

    Кандидат Дональда Трампа на посаду радника президента США з національної безпеки Майкл Флінн обговорив по телефону з послом РФ в США Сергієм Кисляком підготовку майбутньої розмови президентів США та Росії. Про це заявив представник перехідної команди Трампа Шон Спайсер, передає «Інтерфакс».

    «Розмова велася про організаційні моменти телефонного дзвінка президента Росії і обраного президента США», - сказав Спайсер.

    За його словами, йшлося про організаційні питання, про те, «як запланувати цей дзвінок». Передбачається, що розмова двох лідерів відбудеться після інавгурації Трампа.

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