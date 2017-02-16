Російські ЗМІ розлюбили Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У минулі вихідні Дмитро Кисельов обмежився лише кількома короткими зауваженнями, зі співчуттям зазначивши, що Трампу «не вдалося влаштуватися на новому місці» через проблеми з американською пресою

Провідна російська телепрограма новин, що виходить у неділю ввечері, в останні місяці приділяла навіть більше ефірного часу гордощам висвітлення дій президента Дональда Трампа, ніж Володимира Путіна, пише The Financial Times.

«Однак відтоді, як Трамп відправив у відставку радника з національної безпеки Майкла Флінна через його контакти з Росією і кілька заяв, зроблених минулого тижня, що зачепили Кремль, він майже повністю зник з ефіру», – йдеться в статті.

У минулі вихідні ведучий «Вестей недели» Дмитро Кисельов обмежився лише кількома короткими зауваженнями, зі співчуттям зазначивши, що Трампу «не вдалося влаштуватися на новому місці» через проблеми з американською пресою.

«Очевидний випад Трампа проти Росії минулого тижня – заява Білого дому, що він очікує, що Москва поверне Крим Україні, – підтвердив передчуття: можливо, Трамп не такий промосковський президент, як багато хто сподівався? Але, за словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, Кремль ніколи «не мав зайвих ілюзій» з приводу Трампа, «тому нам нема в чому розчаровуватися», – йдеться у статті.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на три джерела повідомило, що Кремль передав державним ЗМІ розпорядження перестати «улесливо» говорити про президента США Дональда Трампа.