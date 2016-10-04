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    Російським паралімпійцям заборонили брати участь у відборі до Ігор-2018

    • Сьогодні, 03:12
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    Російська збірна у повному складі була відсторонена від Паралімпіади-2016 в бразильському Ріо

    Виконком Міжнародного паралімпійського комітету (IPC) заборонив спортсменам-інвалідам збірної Росії брати участь у відборі до Ігор 2018 року в Пхенчхані.

    Про це повідомляє прес-центр Паралімпійського комітету Росії (ПКР).

    «Виконком МПК відхилив пропозицію ПКР про участь російських паралімпійців у кваліфікаційних змаганнях до Паралімпійських зимових ігор 2018 року в Пхенчхані при конкретних гарантіях з боку ПКР», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що виконком МПК розглянув і обговорив пропозиції ПКР дозволити російським паралімпійським спортсменам брати участь в міжнародних кваліфікаційних змаганнях до Паралімпійських зимових ігор 2018 року при конкретних гарантіях з російської сторони 29 січня 2017 року на своєму засіданні в Бонні (Німеччина). Після обговорення цього питання виконком МПК прийняв рішення відхилити пропозиції ПКР.

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