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    Російський активіст Дадін став лауреатом премії Фонду Нємцова

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    Російський активіст Ільдар Дадін
    Російський активіст Ільдар Дадін

    Дадіна нагородили за сміливість у відстоюванні демократичних цінностей

    Російський активіст Ільдар Дадін став лауреатом премії Фонду загиблого опозиціонера Бориса Нємцова за 2017 рік.

    Голова організації Володимир Кара-Мурза-молодший, повідомив, що Дадіна нагородили за сміливість у відстоюванні демократичних цінностей.

    Церемонія вручення премії відбудеться 12 червня у Бонні.

    У 2016 році нагороду фонду Нємцова отримав член партії «Яблуко» Лев Шлосберг.

    Ільдар Дадін став першим, кого в Росії засудили за неодноразову участь у неузгоджених акціях. У грудні 2015 року суд засудив його до трьох років колонії загального режиму.

    1 листопада минулого року Ільдар Дадін поскаржився на побиття у колонії, але перевірка не виявила порушень прав засудженого.

    Верховний суд Росії скасував вирок Дадіну. Рішення було переглянуте за вказівкою Конституційного суду.

    У травні 2017 року Дадіна та ще десятьох активістів було затримано напередодні на Червоній площі у Москві нібито за спробу проведення несанкціонованої акції - читання російської конституції. Як стверджується у протоколі, Дадін та інші активісти проводили свій захід у місці, не передбаченому для публічних акцій.

    Джерело: Радіо Свобода

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