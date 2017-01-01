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    Російський актор випав з вікна квартири в Москві

    • Сьогодні, 01:54
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    31-річний актор Василь Степанов випав з вікна квартири

    Актор Василь Степанов, найбільшу популярність якому принесла роль у фільмі «Залюднений острів», вижив після падіння з вікна квартири.

    Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в медичних колах.

    «31-річний актор Василь Степанов, який здобув популярність після фільму«Залюднений острів», випав з вікна квартири на Давидковській вулиці, в результаті чого отримав численні переломи», - сказало джерело.

    У свою чергу в прес-службі ГУМВС по Москві підтвердили факт падіння людини з вікна житлового будинку на Давидковській вулиці.

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