Російський банк ВТБ запевняє, що через українські санкції втратить «незначну частину доходів»

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ВТБ через санкції втратить кількасот мільйонів доларів

ВТБ може зазнати збитків у кілька сотень мільйонів доларів внаслідок введених Україною санкцій щодо «дочок» російських банків, заявив глава ВТБ Андрій Костін в інтерв'ю телеканалу «Россия 24».

«Це не така вже значна частина, але все одно не хотілося б (зазнавати збитків. – Ред.), навіть якщо йдеться про не дуже великі суми. Я думаю, для нас це сума в кілька сотень мільйонів доларів», – сказав він.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

Нагадаємо, Сбербанк відсьогодні ввів нові обмеження для українців.

Вчора НБУ запропонував ввести санкції щодо російських банків.

Раніше повідомлялося, що за результатами засідання Ради нацбезпеки Нацбанку та СБУ дали добу на розробку санкцій проти російських банків.

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляв, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції проти банку.

Національний банк заявляв, що ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк». Це питання було розглянуто на засіданні уряду.

Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.

13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.