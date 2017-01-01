Російський екс-депутат назвав найбільший страх Путіна
- Сьогодні, 11:05
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У Кремлі дуже бояться розслідування авіакатастрофи «Боїнга» MH17
Справа про збитий над Донбасом «Боїнга» MH17 рейсу є найбільшим страхом Кремля. Про це в інтерв'ю норвезькому виданню Aftenposten заявила колишній депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Марія Максакова.
«Думаю, що справа про MH17 викликає найбільший страх у Кремля. Вони знають, що справа ніколи не зникне сама по собі», - пояснила вона.
«Поки вони знаходяться при владі, у них є імунітет. Тому вони будуть використовувати всі засоби, щоб зберегти владу, поки це можливо», - наголосила екс-депутат.
Як відомо, згідно з даними проміжного звіту міжнародної слідчої групи, причиною аварії рейсу MH17 і загибелі 298 осіб в липні 2014 року стало влучення в літак ракети з установки «Бук», яку доставили в Україну з Росії. Ключовим організатором транспортування «Бука», з якого імовірно було збито літак рейсу MH17, був відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський на прізвисько «Похмурий».