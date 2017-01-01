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    Російський гурт зібрався на фестиваль в Київ після концерту в окупованому Криму

    • Сьогодні, 00:55
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    Виступ групи &laquo;Крематорій&raquo;
    Виступ групи «Крематорій»

    Музиканти гурту «Крематорій» «засвітився» з концертом у окупованому Криму в березні 2015 року

    Під час міжнародного музичного фестивалю Atlas Weekend, який відбудеться у Києві 28 червня-2 липня, анонсований виступ групи «Крематорій», яка давала концерт в окупованому Криму.

    Анонс виступу російського рок-гурту з'явився на сайті фестивалю.

    Видання «Українські новини» зазначає, що гурт «Крематорій» як мінімум раз «засвітився» з концертом у анексованому Криму. 8 березня 2015 року музиканти відіграли повноцінну концертну програму в севастопольському клубі «Станція М», про це свідчать афіші та фотографії з заходу, розміщені на сторінці клубу у заблокованій в Україні соцмережі «ВКонтакте».

    Варто відзначити, що в архівах концертів на офіційному сайті групи інформацію про скандальний виступ видалили, а ось публікацію про майбутній концерт у Києві опублікували.

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    Як повідомляв «Главком», у цьому році Україна вже заборонила в’їзд 616 громадянам РФ. В’їзд в країну зокрема  закритий для 40 російських артистів, серед них Лоліта МілявськаЮлія СамойловаНаташа Корольова (громадянка РФ Наталія Поривай)Микола Добринін, Людмила Артем'єва та ряд інших.

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