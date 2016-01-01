Російський історик пояснив причину війни Путіна проти України

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Історик зазначає, що росіяни надихнулися «божевільною ідеєю імперського реваншу»

Російський вчений, доктор історичних наук, колишній професор МДІМВ Андрій Зубов розповiв, ради досягнення яких цілей президент РФ Володимир Путін веде війну в Україні.

Про це Зубов сказав в інтерв’ю газеті «Факти», – повідомляє Апостроф.

На думку Зубова, Путіну важливий був не Крим або «Новоросія», а конфлікт як такий, який би виправдав його авторитарну диктаторcьку позицію і на довго зберіг за ним владу.

Історик підкреслює, що український народ став заручником бажання Путіна залишитися при владі. Він називає це справжньою трагедією.

Зубов вважає, що Путін досяг своєї мети, так як його популярність в Росії неймовірно зросла і у суспільство повернулася імперська ідея, яка раніше відходила.

Історик зазначає, що росіяни надихнулися «божевільною ідеєю імперського реваншу».