Російський культурний центр у Львові програв апеляцію: його таки виселять

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Замість Російського культурного центру у Львові планується відкрити музей Революції гідності

Російський культурний центр таки виселять із будівлі, яку він займав багато років. Центр програв апеляцію у справі про виселення із комунальних приміщень Львівської облради.

Про це повідомили в прес-службі облради.

«Апеляційним господарським судом прийнято рішення про виселення Російського культурного центру із приміщення на вулиці Короленка, 1а. Наступний крок – до роботи приступить виконавча служба», – зазначив заступник голови облради Володимир Гірняк.

Як повідомлялося, у грудні 2016 року Господарський суд Львівської області зобов’язав Російський культурний центр звільнити приміщення на вул. Короленка, 1а. Після цього «Російське товариство імені Пушкіна» подало апеляцію на це рішення і тепер програло її.

Рішення виселити Російський культурний центр із комунальних приміщень облради депутати ЛОР прийняли під час сесії 25 жовтня. Тоді ж обранці визначили, що споруду повернуть у власність комунальної установи «Нерухомість і майно», відремонтують і після цього здадуть в оренду волонтерським організаціям. Тут також планується створити музей Революції Гідності.