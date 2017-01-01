Російський маніяк, який «перевершив» Чекатіло, сподівається, що його випустять з в’язниці

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Судово-медична експертиза визнала Попкова психічно здоровим та осудним

«Ангарський маніяк» Михайло Попков, засуджений у РФ до довічного ув'язнення за доведені у суді 22 вбивства, сподівається, що через кілька років вийде на волю. Про це повідомляє телеканал «Россия 24».

Як вчора повідомлялось, злочинцю висунули підозру у скоєнні ще 60 вбивств. Таким чином, Попков може бути визнаним винним у скоєнні аж 82 особливо тяжких злочинів.

Попков зізнався журналістам, що через кілька років, коли йому виповниться 60, він збирається написати листа президенту із проханням про помилування.

Судово-медична експертиза визнала Попкова психічно здоровим та осудним. Експерти заявили лише про наявність гоміцидоманії – потягом до вбивств, але наголосили, що психічні розлади як такі у злочинця відсутні.

На момент скоєння більшості злочинів чоловік був чинним співробітником міліції і навіть брав участь в розслідуванні власних злочинів.

Як повідомлялось, за даними слідства, Попков вчинив на території Іркутської області (в місті Іркутську і Іркутськом районі, місті Ангарську і Ангарському районі, місті Усолье-Сибірському і Усольском районі) за 20 років не менше 82 вбивств.

Нагадаємо, що серія звірячих вбивств свого часу вразила Іркутську область. У період з 1994 по 1999 рік в Ангарську, а також в Іркутському і Усольском районах Іркутської області було вбито 26 жінок.