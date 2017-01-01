Російський мільярдер хоче купити британський футбольний клуб за $2,6 млрд.

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Алішер Усманов

Алішер Усманов готовий запропонувати $ 2,6 млрд за частку в лондонському «Арсеналі»

Мільярдер Алішер Усманов готовий запропонувати американцеві Стена Кронке 2 млрд фунтів стерлінгів (приблизно $ 2,6 млрд) за контрольну частку лондонського футбольного клубу «Арсенал», пише британська газета Sun.

Напередодні стало відомо, що Усманов, якому належить вже 30% клубу, хоче викупити 67% акцій у магната Стена Кронке. Повідомлялося, що мільярдер готовий заплатити за контрольну частку 1 млрд фунтів стерлінгів (приблизно $ 1,3 млрд).

Зараз «Арсенал» займає п’яте місце в чемпіонаті Англії і ризикує вперше за 20 років не потрапити в Лігу чемпіонів UEFA, що позбавить його близько 50 млн фунтів виручки.

Нагадаємо, нещодавно Усманов записав звернення до Олексія Навального, в якому звинуватив опозиціонера у брехні і публічно обплював. Своє відео він виклав на новому акаунті YouTube.

У відеозверненні Усманов звинуватив Навального в брехні, детально розібравши кожен випадок і висунувши зустрічні претензії до опозиціонера.