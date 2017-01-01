Російський мільярдер Усманов публічно плюнув на Навального

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Алішер Усманов

Усманов вимагає спростування деяких публічних заяв опозиціонера

Російський мільярдер Алішер Усманов записав звернення до Олексія Навального, в якому звинуватив опозиціонера у брехні і публічно обплював. Своє відео він виклав на новому акаунті YouTube.

У 12-хвилинному відеозверненні Усманов звинуватив Навального в брехні, детально розібравши кожен випадок і висунувши зустрічні претензії до опозиціонера.

Сьогодні, 18 травня, Люблінський суд Москви почав готуватися до судового розгляду за позовом мільярдера до Навального про захист честі і гідності. Усманов вимагає спростування деяких публічних заяв опозиціонера. 30 травня Люблінський суд Москви розгляне позов по суті.

Як заявив сьогодні адвокат Усманова Генріх Падва, його підзахисний піддається цькуванню з боку Навального, який хоче «облити його брудом, від якої буде важко відмитися». Бізнесмен стверджує, що його опонент «перейшов червону лінію», звинувативши в корупційних зв'язках, тіньових схемах отримання прибутку та іншому, пише РИА «Новости».

Представники опозиціонера заявляють, що приводом для позову стали «конкретні твердження, які поки не оскаржені», передає ТАСС. Запевняючи Усманова в готовності захистити свої звинувачення, Фонд боротьби з корупцією в суді наполягав на припиненні розгляду, однак суд відхилив прохання.

На початку березня очолюваний Навальним Фонд боротьби з корупцією опублікував матеріал, в якому стверджувалося, що однокурсник прем'єр-міністра Дмитра Медведєва Ілля Єлісєєв і пов'язаний з ним фонд «Соцгоспроект» отримали від Усманова за договором пожертвування земельну ділянку з будинком на Рубльовському шосе, вартість якого становить 5 млрд рублів.

У квітні Усманов заявив про намір подати позов за наклеп проти Навального.

«Я довгий час не звертав уваги на його брехливі заяви, щоб не створювати йому зайвий піар, але після останнього вкиду наклепу він перейшов червону лінію, звинувативши мене в скоєнні злочину», - заявив Усманов.