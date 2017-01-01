Російський мільйонер Гусєльніков обміняє «Вятка Банк» на українську «дочку» «Сбербанку»

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Купівля українського «Сбербанку» латвійським Norvik Banka відбудеться у рамках обміну з російським «Вятка Банк»

Купівля української «дочки» російського «Сбербанку» латвійським Norvik Banka відбудеться у рамках обміну з російським «Вятка Банк».

Про це Громадському повідомив акціонер латвійського Norvik Banka, російський мільйонер Грігорій Гусєльніков.

«Буде обмін активами в цій угоді. Norvik буде міняти російський банк на український. Нажаль, чи на щастя, ми не зможемо собі дозволити мати банк там і там. Та й відверто кажучи, росіян не ображаю, але відкрито говорю — в Росії не хочемо. Тому будемо обмінюватися і частково це буде угода-обмін», — сказав він.

Відповідаючи на уточнююче питання ведучого про те, чи мова йде про «Вятка Банк», Гусєльников сказав «швидше за все».

«Так, ми виходимо, може бути з більш «жирного» ринку, на може бідніший ринок, але я вважаю це більш перспективний ринок. Можливість ведення підприємницької діяльності, вона можлива тільки в умовах вільної ринкової економіки, а коли право власності не зовсім право власності в країні —дуже складно там вести бізнес», — додав Гусєльніков.

Norvik Banka — один з найстаріших комерційних банків Латвії, є 8-м найбільшим банком Латвії. Norvik Banka є частиною Norvik Group, в яку входить також російський «Вятка Банк» і англійський Norvik Banka UK Limited.

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