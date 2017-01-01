Російський міністр запевняє, що Трамп не розповідав йому секретну інформацію

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Натомість Лавров пригадав одне із рішень Трампа щодо заборони для пасажирів проносити на борт літака будь-які електронні пристрої

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечує, що Дональд Трамп поділився з ним таємною інформацією щодо загрози з боку угруповання ІДІЛ.

Перша публічна реакція російського міністра закордонних справ на статтю у виданні The Washington Post пролунала під час візиту Лаврова на Кіпр, повідомляє euronews.

«Якщо мені не зраджує пам‘ять, десь півтора, може, два місяці тому адміністрація Дональда Трампа офіційно ухвалила рішення про заборону для пасажирів із семи країн Близького Сходу проносити на борт літаків будь-які електронні пристрої. І це безпосередньо пов’язувалося з терористичною загрозою. Якщо йдеться про це, то я не бачу в цьому жодної таємниці», - сказав Лавров, відповідаючи на запитання журналістів.

Нагадаємо, газета The Washington Post повідомила, що президент США Дональд Трамп на зустрічі 10 травня розкрив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову секретну інформацію.

ЗМІ зазначають, що розповів Лаврову про наміри бойовиків ІДІЛ підірвати пасажирський літак, який летів би до США. Для цих цілей бойовики «Ісламської держави» розраховували використовувати сховану в корпусі ноутбука бомбу.

Згодом держсекретар США Рекс Тіллерсон запевнив, що під час зустрічі Трампа і Лаврова не обговорювалися джерела і методи отримання розвідувальної інформації.

16 травня впливове видання The New York Times повідомило, що Трамп «злив» Лаврову розвіддані ізраїльської розвідки.