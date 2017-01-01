Російський мін’юст оскаржить рішення ЄСПЛ щодо Беслана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков

Висновки суду про те, що влада могла мінімізувати трагічні наслідки теракту, Пєсков назвав «суто теоретичними» і «абсолютно неприйнятними»

Постанова ЄСПЛ у справі про теракт в Беслані не набула чинності і буде оскаржена. Про це заявили в мін'юсті РФ, пише ТАСС.

«Відповідна постанова Європейського суду по справі не набула чинності і буде оскаржена у встановлений Конвенцією тримісячний термін. Правова позиція влади Російської Федерації буде формуватися з урахуванням думки компетентних державних органів», - йдеться в повідомленні.

Мін'юст Росії вважає, що висновки ЄСПЛ необґрунтовані, а використана аргументація – непереконлива і не відповідає доказам, наданим російською владою. Крім того, відомство вважає «абсолютно безпідставними твердження Європейського суду про застосування російськими правоохоронними органами вогнепальної зброї невибіркової дії і важкого озброєння під час перебування заручників у будівлі школи».

У Кремлі висновок ЄСПЛ вважають неприйнятним.

«Ми не погоджуємось з таким формулюванням – країні, яка неодноразово зазнавала атак терористів», – заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Висновки суду про те, що влада могла мінімізувати трагічні наслідки теракту, Пєсков назвав «суто теоретичними» і «абсолютно неприйнятними».

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини присудив майже 3 млн євро родичам загиблих і потерпілим унаслідок теракту в Беслані в 2004 р. Суд визнав, що російська влада не вжила необхідних заходів для того, щоб розслідувати всі обставини теракту і причини загибелі заручників.

Москва не надала суду «задовільних і переконливих доказів» того, що використовувала тільки необхідні і відповідні сили і засоби.