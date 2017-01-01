Російський олігарх запропонував Конгресу США угоду: свідчення в обмін на імунітет

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Російський олігарх Олег Дерипаска

Російський олігарх Олег Дерипаска готовий дати Конгресу США свідчення про втручання РФ у президентські вибори в обмін на імунітет

Російський олігарх Олег Дерипаска запропонував відповідним органам конгресу США дати свідчення у справі про ймовірне втручання російської сторони в американські вибори 2016 року, однак його умови, в число яких входив повний імунітет, були відхилені юристами. Про це в суботу, 27 травня, повідомляє New York Times з посиланням на офіційні джерела в Конгресі.

Пропозиція Дерипаски з’явилася на тлі дискусії щодо його зв'язків з Полом Манафортом, який очолював передвиборну кампанію Дональда Трампа.

Представники конгресу не прийняли умов Дерипаски через стурбованість, що надання імунітету ускладнить роботу федеральних слідчих у кримінальних справах.

Манафорт і Дерипаска співпрацювали в середині 2000-х років, коли Манафорт, будучи пов'язаним з Республіканською партією, давав рекомендації з проведення виборчих кампаній українським політикам (регіоналам), підтримуваним Москвою. Однак в подальшому відносини Манафорта і Дерипаски зіпсувалися. Сам Манафорт раніше відкинув звинувачення, що його зв'язку з РФ носили неприпустимий характер.

Джерело: DW