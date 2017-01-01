Російський омбудсмен просить Трампа помилували льотчика-контрабандиста

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Російський льотчик Костянтин Ярошенко

Ярошенко в 2011 році був засуджений в США до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у спробі контрабанди наркотиків

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова попросила президента США Дональда Трампа помилувати засудженого в Сполучених Штатах російського льотчика Костянтина Ярошенка.

Про це сама Москалькова заявила в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє «Радіо Свобода».

Ярошенко в 2011 році був засуджений в США до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у спробі контрабанди наркотиків. Льотчик був заарештований співробітниками американських спецслужб в африканській державі Ліберія в 2010 році. За версією слідства, він збирався доставити з Венесуели в США через Ліберію 4 тонни кокаїну.

Російська сторона наполягала, що вина Ярошенко не була доведена, і домагалася екстрадиції льотчика на батьківщину. У квітні 2016 року апеляційний суд Нью-Йорка відмовив Ярошенко в перегляді вироку. У вересні того ж року він підписав згоду на екстрадицію з США до Росії.

До слова, король Нідерландів Віллем-Олександр зізнався, що й після вступу на престол регулярно керував літаком пасажирських авіаліній, залишаючись при цьому інкогніто.