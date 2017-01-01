Російський опозиціонер: Дії Вашингтону свідчать, що до Росії ставляться як до вигнанця

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Костянтин Боровий

Путін змінює «ихтамнет» на «авыдокажите», - Боровий

США переходять на взаємини з Росією, як з державою-вигнанцем. Таку думку висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий, пише «Обозреватель».

Опозиціонер пояснив, що існує дипломатичний декорум, етикет. «Дипломат ніколи не вимовляє таких фраз, як «звинувачую вас». Є практика вимовляти речі прямо протилежні. На переговорах з Лавровим Рекс Тіллерсон, скажімо, вимовив би фразу «Я не можу припустити, що Росія могла бути причетна до хімічної атаки в Сирії». Це такий натяк з протилежним змістом», - зазначив він.

У випадку ж із Росією «вже використовується не мова дипломатичного декоруму, а мова правової, майже судовий», - додав Боровий.

За словами політика, розуміло, американці і американські дипломати і раніше знали про військові злочини і злочини проти людяності, але, по всій видимості, припускали, що це інформаційні вкидання. «Але в даному випадку свідоцтво участі Росії в хімічній атаці і в прийнятті рішення щодо її проведення - так очевидні (вони ж базуються на даних спецслужб, телефонні перехоплення, радіоперехоплення), що немає жодних сумнівів: це усвідомлені дії і варварство. Дикість, в якій ніхто не сумнівається», - сказав він.

Боровий підкреслив - йдеться про оцінку військових злочинів і злочинних дій «вже не одного божевільного маніяка», а про участь у злочинах дуже великої групи людей з оточення Путіна.» І що найсумніше - досить великої групи в суспільстві. Маю на увазі тих людей, які підтримують ці варварства, дуже добре розуміючи їх значення», - зазначив він.

«Зараз змушений дивитися деякі ток-шоу на російському ТБ, і зауважив, що з'явився новий рефрен по відношенню до американців. Мовляв, а доведіть, а у вас немає доказів. Колись був хештег «ихтамнет», а зараз з'явився новий складовий елемент у пропагандистській компанії – «авыдокажите», - резюмував опозиціонер.