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    Російський опозиціонер Кара-Мурза вийшов з коми

    • Сьогодні, 01:16
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    Володимир Кара-Мурза-молодший
    Володимир Кара-Мурза-молодший

    Стан політика надалі залишається важким

    Російський опозиційний політик і координатор руху «Відкрита Росія» Володимир Кара-Мурза-молодший увечері в середу, 8 лютого, вийшов із коми. Про це повідомляє Meduza.

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    Адвокат політика Вадим Прохоров сказав, що Кара-Мурза прийшов до тями, але його стан залишається важким.

    «Поки він не може говорити, але свідомо спілкується кліпанням очей», - заявив адвокат.

    Як повідомляв «Главком», російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза-молодший, який виступав рупором критики політики Кремля у проекті «Відкрита Росія», перебував у комі. Лікарі пояснювали це «отруєнням невідомою речовиною».

    У січні 2016 року Кара-Мурза-молодший звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням провести комплексну токсикологічну експертизу в рамках дослідчої перевірки за заявою про його навмисне отруєння. Кримінальну справу тоді порушено не було.

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