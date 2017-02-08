Російський опозиціонер Кара-Мурза вийшов з коми

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Володимир Кара-Мурза-молодший

Стан політика надалі залишається важким

Російський опозиційний політик і координатор руху «Відкрита Росія» Володимир Кара-Мурза-молодший увечері в середу, 8 лютого, вийшов із коми. Про це повідомляє Meduza.

Адвокат політика Вадим Прохоров сказав, що Кара-Мурза прийшов до тями, але його стан залишається важким.

«Поки він не може говорити, але свідомо спілкується кліпанням очей», - заявив адвокат.

Як повідомляв «Главком», російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза-молодший, який виступав рупором критики політики Кремля у проекті «Відкрита Росія», перебував у комі. Лікарі пояснювали це «отруєнням невідомою речовиною».

У січні 2016 року Кара-Мурза-молодший звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням провести комплексну токсикологічну експертизу в рамках дослідчої перевірки за заявою про його навмисне отруєння. Кримінальну справу тоді порушено не було.