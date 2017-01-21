Російський опозиціонер: Колишній креативний продюсер каналу «112» бере участь у дискредитації України

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Ілля Яшин

Зубрицький став кремлівським інструктором і виконавцем завдань Кремля в Україні, - Яшин

Колишній креативний продюсер каналу «112 Україна» Віктор Зубрицький став інструктором Кремля в Україні і виконує різні завдання за його вказівкою, вважає один з лідерів руху «Солідарність» Ілля Яшин. Про це він заявив в інтерв'ю «Детектор медіа».

«Віктора Зубрицького я вважаю кремлівським інструктором, людиною, яка виконує завдання Кремля в Україні. Наскільки я розумію, безпосередній начальник у нього Сурков, який на сьогоднішній день очолює в Кремлі весь український напрямок», - повідомив Яшин. На його думку, «Зубрицький фігурує в тих самих відеозаписах, які були зроблені просто перед інтерв'ю Онищенка». «Зубрицький є тією людиною, яка інструктує Онищенка, радить йому, як і що казати», - уточнює Яшин.

Крім того, за інформацією Яшина, Зубрицький зараз перебуває у Москві.

«По-перше, він (Зубрицький – ред.) зараз в Москві, як ви знаєте. Ясна річ, що у мене є тільки непрямі ознаки того, що це відбувається. Крім того, ті люди, які мені давали інформацію для цієї доповіді, як джерела, абсолютно недвозначно кажуть, що Зубрицький є безпосереднім підлеглим Суркова. І, зокрема, є ключовим менеджером в кремлівському проекті під назвою «плівки Онищенка». Саме тому він і інструктував його на цьому відео. Тому у мене немає жодних сумнівів», - повідомив він.

Раніше Яшин вже публікував аналітичний огляд «Гібридна агресія Кремля», в якому заявив з посиланням на джерела, що колишній креативний продюсер каналу «112 Україна» Віктор Зубрицький бере участь на замовлення Кремля в операції з дискредитації української влади за допомогою скандалу навколо так званих «плівок Онищенка».

Пізніше він повідомив, що Зубрицький намагався зв'язатися з ним і погрожувати.