Російський опозиціонер назвав ключових союзників Путіна в Україні

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Ілля Яшин

Путін докладає великих зусиль, щоб повернути Україну під контроль Кремля, - Яшин

Російський опозиціонер Ілля Яшин стверджує, що ключовими союзниками Кремля в розхитуванні ситуації в Києві стали місцеві олігархи, бізнес яких був вплетений у державну структуру ще з часів Януковича. Про це йдеться в його доповіді «Гібридна агресія Кремля», присвяченій війні Росії проти України.

«Ці олігархи, як і Путін, зацікавлені в зануренні України в хаос. Першим це треба, щоб відновити свої позиції. Путіну це треба — щоб повернути контроль над сусідньою країною, привівши до влади лояльних політиків», - розповів він. За словами опозиціонера, Путін настільки захопився іграми у війну і «геополітичне суперництво», що в Росії взагалі не залишилося союзників у світі.

За словами Яшина, багато хто змирився з думкою, що війна з Україною ніби закінчилася. «Насправді війна триває — причому не тільки на територіях, підконтрольних сепаратистам, але і в самому Києві. Путін докладає великих зусиль, щоб повернути Україну під контроль Кремля. Для цього він використовує методи «гібридної агресії» — пропаганду, провокації, корумпованість місцевих політиків», - наголосив опозиціонер.

Як повідомлялось, європейські аналітики вважають, що Путіна буде неможливо зупинити у його впливі на світову політику. У західних країн навряд чи є інші засоби тиску, крім уже введених санкцій, Путін і Кремль навряд чи стануть напружуватися, аби виконувати вимоги так званих Мінських угод від 2015 року.