Російський опозиціонер не виключив провокації РФ в Україні на травневі

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Ілля Пономарьов

Пономарьов шкодує, що Україна не є активним гравцем у договірномуу процесі з Росією

Ілля Пономарьов, колишній депутат Державної Думи РФ в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Росія може влаштувати провокації в Україні на травневі свята, але «це повністю залежить від США».

«Залежить від того як відбуватиметься договірний процес. Тобто можливості (у Росії влаштувати провокації) є, але який сенс? Сенс залежить від американців. Погано, що Україна не є гравцем у цій грі. Це ж керівники вашої країни не хочуть нічого робити, щоб себе позиціонувати як гравця», - вважає Пономарьов.

Якщо згадати нещодавній теракт у Санкт-Петербурзі, то його часто порівнюють з терактами в Росії, які також були напередодні президентських виборів у 1999 році (вибухи житлових будинків у Москві і Волгодонську, внаслідок яких загинуло 307 людей). Тоді вони спровокували консолідацію громадян навколо Володимира Путіна. Пономарьов вважає ці паралелі досить коректними, але певні відмінності ці події, на його думку, мають.

«Так, є тут паралелі в тому, що теракти здійснювалися людьми, пов’язаними з ісламістським підпіллям. Але те, що цим людям дали можливість скоїти теракт, спецслужби особливо й не приховують. Нинішній теракт напряму не пов’язаний з президентськими виборами. Він більше пов’язаний з протестами. Є свої внутрішні пітерські проблеми, пов’язані з Ісакіївським собором (активна громада Санкт-Петербурга виступає проти передачі собору РПЦ – «Главком»)», - зазначив екс-депутат Держдуми.

Нагадаємо, як заявив народний депутат лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук, росіяни активно зайнялися плануванням провокацій на підконтрольній Києві території.