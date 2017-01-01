Російський опозиціонер пояснив, як мітинги і теракт вигідні Путіну

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Теракт у Петербурзі

Путін в ситуації з терактом виглядає єдиним захисником, зазначив Пономарьов

Мітинги та протести у Росії вигідні Володимирові Путіну. Це формальний привід для того, що «підзакрутити гайки» і зробити законодавство ще жорстокішим.

Про це заявив колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов.

Також вдалим приводом для цього міг бути і теракт. Він також додав, що російські спецслужби ефективно працюють у стеженні за ісламістами та їхнім вербуванням.

«В цій ситуації вони (спецслужби) могли б упередити, а могли дати можливість цьому статися. Вони ж самі не заперечували, що вони мали інформацію про те, що цей теракт станеться. Тому я думаю, що ймовірність того, що йому дали можливість відбутися, щоб потім відіграти політично, така ймовірність не нульова»,– пояснив Пономарьов.

За його словами, була й ще одна причина, яка зробила теракт у Санкт-Петербурзі вигідним для Путіна.

«Путін в цій ситуації виглядає єдиним захисником. Крім того, тут питання ж яке? Якби були весь час теракти, від яких вони не могли б захистити, то тут рано чи пізно люди почали б вже ставити питання: чи ти – захисник? У цій ситуації вони зробили все досить грамотно. Був порівняно невеликий вибух у метро. Я маю на увазі не невеликий, а маленької бомби. Це була маленька бомба, а велика бомба, яка стояла на станції, була спецслужбами знайдена, знешкоджена і так далі. Тому одночасно можна було показати: дивіться, загроза була реальна, це не те, що ми придумали, а з іншого боку, якби ми не були ефективними захисниками, то жертв було б в десять разів більше», – розтлумачив Пономарьов.