Російський опозиціонер: РФ сигналізує бойовикам «Л/ДНР»: шукайте для себе нові форми існування

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Бойовики «Л/ДНР» відчайдушно шукають вихід з глухого кута – Боровий

Бойовики шантажують Москву і Київ з єдиною метою: залишитися хоч в якомусь політичному просторі. Таку думку висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий, пише «Апостроф».

За словами політика, останні заяви лідерів бойовиків – зокрема, щодо референдуму про приєднання до Росії – свідчать про пошук власних шляхів виходу з глухого кута, «коли ясно, що РФ треба забиратися з Донбасу, треба виводити війська, треба припиняти воєнні дії, що вже немає ресурсів для підтримки життєздатності цієї території». «Тепер уже бойовикам зрозуміло, що проблема з ресурсами у самій Росії, і їм зараз дуже треба звернути на себе увагу», – зазначив він.

На думку політика, з одного боку, бандити, які існували на дотації з російського бюджету, бачать, що залишилися лічені місяці. «Тому вони роблять спроби зв'язати зобов'язаннями Кремль, Путіна, і таким чином забезпечити фінансування. З іншого боку, є ще і блокада Донбасу Україною, або правильніше сказати – відмова від фінансування бойовиків, що не залишає їм жодного шансу. Імовірно, за цим піде масовий відхід населення з цих територій до Росії, України. Ці хлопці, які називають себе владою в «ДНР/ЛНР», залишаться на бобах», – додав він.

За словами Борового, випуск так званих паспортів «ДНР/ЛНР», було хуліганською акцією. «Поведінка бойовиків зараз, їхні заяви, це їхня гра з Кремлем і з Києвом. Вони шантажують їх з єдиною метою – залишитися в якомусь політичному просторі. Як то кажуть, хоч тушкою, хоч опудалом. Вони хочуть, щоб їх хтось визнавав, хтось вів з ними переговори. Але головне, щоб їх фінансували. Закінчується цей потік грошей, що є доброю ознакою. Це означає, що потихеньку РФ виводить війська з Донбасу і цим бандитам сигналізує, що залишилося небагато часу, мовляв, шукайте для себе якісь нові форми існування», – додав він

Як повідомлялося, ватажок бойовиків «ЛНР» Ігор Плотницький заявив, що збирається ініціювати на Донбасі проведення референдуму про приєднання до Росії. У свою чергу, Кремль просигналізував про те, що Росія може відмовитися від визнання «документів», які були видані терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР» за умови виконання Україною Мінських угод, а також відмовився приймати окуповані території до складу РФ.