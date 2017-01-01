Російський опозиціонер розповів, хто повалить режим Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Кара-Мурза (молодший)

Путін перебуває при владі вже ціле покоління - 17 років. Молодь за все своє життя не бачила нікого іншого, -

Молоде покоління росіян може змістити президент РФ Володимира Путіна з його посади. Таку думку в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild висловив російський опозиціонер, лідер громадського руху «Відкрита Росія» Володимир Кара-Мурза (молодший).

«Уже в кінці березня ми стали свідками землетрусу. У 84 містах - від Санкт-Петербурга до Владивостока, а це 11 часових зон - пройшли демонстрації. Вони стали найбільшими демонстраціями з часів розпаду Радянського Союзу. А найбільш обнадійливим в них є те, що на них вийшла переважно молодь, тобто те покоління, яке виросло при Путіні і нікого, крім нього не знає», - підкреслив опозиціонер.

За його словами, «молодь втомилася»: «Він перебуває при владі вже ціле покоління - 17 років. Молодь за все своє життя не бачила нікого іншого. Тільки його обличчя по ТБ. Хоча за самий самий час в США змінилися чотири президенти».

«Також відіграє роль і корупція, - продовжив Кара-Мурза. - Путінські друзі - це мільярдери, які крадуть гроші з кишень простих громадян. Порушення прав людини відбуваються в Росії кожен день. Нестерпна і цензура в ЗМІ, абсолютна гордовитість з боку влади, які вважають, що вони окопалися на своїх посадах. У дедалі більшої кількості росіян вривається терпець. Загалом, ми переживаємо ключовий момент»