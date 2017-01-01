Російський опозиціонер: Усманов, який «плюнув» на Навального - менеджер Кремля

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Костянтин Боровий

Усманов також несе відповідальність за всі злочинні дії Кремля, - Боровий

Російський опозиційний політик Костянтин Боровий вважає, що звернення мільярдера Алішера Усманова до Олексія Навального - це «ознака високої залежності великих російських підприємців від влади, від Кремля». Таку думку він висловив у себе на сторінці у Facebook.

«У цьому сенсі Усманов не підприємець, а менеджер Кремля, який може бути в будь-який момент позбавлений і своїх позицій, і свого майна. Саме тому йому необхідно постійно підтверджувати свою лояльність», - зазначив він.

Разом із тим, на думку Борового, Усманов також несе відповідальність за всі злочинні дії Кремля, «який отримує фінансову та організаційну підтримку великих російських підприємців».

Як повідомлялось, Усманов записав звернення до Олексія Навального, в якому звинуватив опозиціонера у брехні і публічно «обплював».