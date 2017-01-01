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    Російський опозиціонер закликав Трампа не поступатися Путіну

    • Сьогодні, 15:20
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    Яшин нову адміністрацію США до підходу, що базується на цінностях, а не на бізнесі

    Політика нової адміністрації США щодо Україні і Росії повинна базуватись на цінностях. Про це в ефірі The Wall Street Journal заявив російський активіст-ліберал, автор доповіді «Гібридна агресія Кремля» Ілля Яшин.

    «Для Путіна, для усіх диктаторів, є дуже комфортно мати діалог у стилі звичайного бізнесу, у прагматичному стилі. І я переконаний, що Ваша адміністрація буде будувати політику щодо України, Європи чи відносин з Росією на цінностях. Для Путіна це є дуже небезпечно», - зазначив він.

    Як повідомлялось, Яшин назвав українського нардепа-втікача олігарха Олександра Онищенка ключовим публічним спікером проти України в російських ЗМІ – одним із найбільших кремлівських проектів, спрямованих проти України.

    У своїй доповіді Яшин назвав український телеканал, який тривалий час грав на руку Путіну.

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