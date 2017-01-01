Російський опозиціонер закликав Україну вирішити «питання Самойлової» в суді

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І в Росії і, чомусь, в Україні намагаються вирішити цю проблему якимись угодами, терками

Російський опозиційний політик Костянтин Боровий вважає, що вирішувати, чи пускати конкурсантку від РФ на конкурс «Євробачення», що пройде у Києві, має суд. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

«З приводу Юлії Самойлової. І в Росії і, чомусь, в Україні намагаються вирішити цю проблему якимись угодами, терками. Панове в Україні, хочу нагадати вам, що в правовій державі рішення приймають, грунтуючись на Законі. Раджу довірити остаточне рішення Суду», - зазначив він.

Як повідомлялось, Самойлова, яка представить РФ на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», назвала смішними заяви української влади не допустити її до участі в конкурсі через те, що вона раніше виступала в окупованому Криму.