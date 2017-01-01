Російський опозиціонер заявив про відповідальність Яценюка за двох в’язнів Кремля

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Новіков вважає, що Яценюк має взяти участь у визволенні Карпюка і Клиха

Колишній прем'єр Арсеній Яценюк відповідальний за двох в’язнів Кремля Карпюка і Клиха.

Про це розповів Ілля Новіков, російський адвокат, опозиціонер.

«Я великий прихильник того, що кожна людина відповідає за той відрізок життєвого фронту, на який її занесло життя. Яценюка занесло на відрізок фронту Карпюка і Клиха, його прізвище спливло тут. Було б чудово, якби він у цьому взяв участь», - заявив Новіков.

Він нагадав, що Росія оголосила в розшук екс-прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка за нібито участь у Чеченській війні.

«Його оголосили в розшук за тією ж справою, за якою я захищаю Карпюка і Клиха. Юридично Яценюк нікому нічого не повинен. Для нього найкраща позиція – сказати, що він не відповідає за хворі фантазії Слідкому РФ. Але, враховуючи що до Карпюка і Клиха застосовували тортури у найбільш середньовічному сенсі цього слова, щоб вони підписали покази на Яценюка, мені здається, їх визволення для нього має стати моральним обов’язком», – вважає Новіков.

Адвокат українських бранців Кремля зауважив, що Яценюка вписали у справу через дурницю.

«Цю справу фабрикували під Дмитра Яроша. Карпюка арештували, бо був його заступником і замість нього поїхав за угодою, яку вибудовували російські спецслужби. Яроша вони не отримали, зате отримали Карпюка, і вирішили, що це краще, ніж нічого», – пригадав він.

Захисник також розповів і про появу Яценюка у справі.

«Кримінальнику, який сів на 20 років у тюрму за розбій і вбивство, сказали, проти кого він має дати свідчення, і Яценюка внесли у той список, бо він був одним із лідерів Майдану. Але забули викреслити, бо система не визнає помилок навіть у таких ситуаціях. І через майже рік після вироку Карпюку і Клиху, продовжують логічну, на їхню думку, лінію – кидають обвинувачення щодо Яценюка», – зауважив російський адвокат.

Відтак Новіков вважає, що Арсеній Петрович має взяти участь у визволенні Карпюка і Клиха.

«Коли він був при владі, то міг вплинути на переговори про їхній обмін, а тепер може взяти участь у житті їхніх родин – у Стаса Клиха хворі батько і мати, у Карпюка – син росте без батька три роки», – відзначив Новіков.

Адвокат додав, що сім’ям також допомагає українська держава: лікування батьків Клиха організували за кошти бюджету, а бізнесмени видали 5000 доларів самому Новікову на юридичні витрати.

«Але це не вирішує ситуації глобально», – зазначив адвокат.

Джерело: zik.ua