Російський опозиційний митець Павленський отримав притулок у Франції
- Сьогодні, 16:48
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У січні 2017 року Павленський виїхав з Росії до Франції разом з Шалигіною та дітьми
Російський опозиційний художник Петро Павленський отримав політичний притулок у Франції. Про це «Дождю» розповіла його соратниця Оксана Шалигіна.
Подробиць вона не уточнила.
Як повідомлялося, у січні 2017 року Павленський виїхав з Росії до Франції разом з Шалигіною та дітьми. За його словами, таке рішення було прийнято через заяви проти нього і Шалигіної в поліцію про зґвалтування.
Після цього в відношенні художника завели кримінальну справу про побої. Його підозрюють у побитті актора «ТЕАТРА.DOC».
Павленський прославився на весь світ після першої акції, коли зашив собі рота на підтримку панк-групи.
Далі голим пролежав у колючому дроті, прибивав геніталії до Красної площі, відрізав собі вуха.
У червні 2016 року Павленський завітав до Києва, де виступив з лекцією.