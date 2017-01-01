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    Російський опозиційний митець Павленський отримав притулок у Франції

    • Сьогодні, 16:48
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    Петро Павленський
    Петро Павленський

    У січні 2017 року Павленський виїхав з Росії до Франції разом з Шалигіною та дітьми

    Російський опозиційний художник Петро Павленський отримав політичний притулок у Франції. Про це «Дождю» розповіла його соратниця Оксана Шалигіна.

    Подробиць вона не уточнила.

    Як повідомлялося, у січні 2017 року Павленський виїхав з Росії до Франції разом з Шалигіною та дітьми. За його словами, таке рішення було прийнято через заяви проти нього і Шалигіної в поліцію про зґвалтування.

    Після цього в відношенні художника завели кримінальну справу про побої. Його підозрюють у побитті актора «ТЕАТРА.DOC».

    Павленський прославився на весь світ після першої акції, коли зашив собі рота на підтримку панк-групи.

    Далі голим пролежав у колючому дроті, прибивав геніталії до Красної площі, відрізав собі вуха.

    У червні 2016 року Павленський завітав до Києва, де виступив з лекцією.

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