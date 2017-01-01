Російський письменник Прилєпін керує бойовиками на Донбасі

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Захар Прилєпін

Захар Прилєпін бере участь у боях на Донбасі у складі батальйону бойовиків

Російський письменник Захар Прилєпін з жовтня 2016 року обіймає посаду так званого заступника командира батальйону з роботи із особовим складом самопроголошеної «ДНР». Про це він розповів телеканалу «Дождь».

За словами Прилєпіна, батальйон почав формуватися влітку 2016 року, він належить «полку спеціального призначення армії ДНР».

У відповідь на запитання про те, чи брав він участь у боях у складі батальйону, російський письменник зазначив, що «політрук – це не вихователь у дитячому садку». «Якщо ви розумієте, про що взагалі питаєте, – я, будучи заступником комбата, не можу не брати участі ні в чому... Батальйон перебуває безпосередньо на лінії зіткнення, виконує бойові завдання», – пояснив Прилєпін.

З початку збройного протистояння між українськими військами і сепаратистами на Донбасі Прилєпін брав участь в організації доставки туди гуманітарної допомоги. Також він організовував поїздки на схід України російських діячів культури.

У 90-ті роки Прилєпін служив в ОМОНі і брав участь у бойових діях у Чечні і Дагестані.